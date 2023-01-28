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Yosun Sokak yenileniyor

Körfez Belediyesi, altyapının tamamlandığı Ağadere Caddesi’nin bitişiğindeki Yosun Sokak’ta da yenileme çalışması başlattı.

Körfez Belediyesi, altyapının tamamlandığı Ağadere Caddesi'nin bitişiğindeki Yosun Sokak'ta da yenileme çalışması başlattı.


Altyapısı neredeyse tamamen yenilenen Körfez'de üstyapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Körfez Belediyesi tarafından Ağadere Caddesi'ne bağlantının sağlandığı Yosun Sokağı'n tamamında yenileme çalışması başlatıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de çalışmaları yakından inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Söğüt, “Yosun Sokağın üst kısmında yenileme çalışmasını tamamlamıştık. Şimdi de alt kısımda çalışma başlattık. Çalışmalar tamamlandığında, altyapısı gibi üstyapısı da sağlam ve daha kullanışlı hale gelecek” dedi.

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