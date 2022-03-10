Yüksek kesimlerde karla mücadele başladı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 12 ilçede 91 noktada 220 araç 650 personelle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kentin yüksek rakımlı kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için gece boyunca çalışma yapan ekipler, yollarda tuzlama yaparak düşük hava sıcaklığı sebebiyle yollarda buzlanma olmasının önüne geçti. Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için çalışıyor.