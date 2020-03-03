Yükümlüler mesleki eğitim ile topluma kazandırılacak

Kocaeli'de açılan servis elemanı kursunda topluma kazandırılması amacıyla yükümlülere eğitim veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK), yükümlü bireylerin topluma kazandırılması adına servis elemanı (Garsonluk) kursu açtı. Halk Üniversitesi sloganı ile eğitimlerini sürdüren KO-MEK'te açılan kurs ile denetimli serbestlik tedbiri altına bulunan yükümlülerin istihdamı hedefleniyor. Eğitimlere katılan denetimli serbestlik yükümlüleri, kursu başarı ile tamamları halinde altıkları sertifikalar ile iş bulma imkanına sahip olacak.

KO-MEK, üniversite, İŞKUR ve Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde verilen eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor. Teorik eğitimler, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün seminer ve toplantı salonunda veriliyor. Toplam 70 saat olan kursun sonunda üniversite tarafından kursta başarılı olan yükümlülere sertifikaları verilecek.

Derslerde öncelikli olarak kursiyerlere kişisel hazırlık ile ilgili bilgiler veriliyor. Servis elemanının temiz ve bakımlı olmasının yanı sıra güler yüz, nezaket ve misafirperverliğin önemi üzerinde duruluyor. Bu detayların ardından ise masa düzeni ve kurulması ile ilgili kurallar öğretiliyor. Bu eğitimin içinde ayrıca masa örtüleri ve servis araç gerekçeleri tanıtılarak, servis açma yöntemi anlatılıyor.