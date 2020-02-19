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Yükünü taşıyamayan kim varsa ellerinden alıp taşıdılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde semt pazarında yaptıkları alışveriş sonrası ellerindeki poşetlerle yürümekte güçlük çeken vatandaşlara, örnek bir davranış sergileyerek öğrenciler yardım eli uzatarak yüklerini taşımalarına yardım etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde semt pazarında yaptıkları alışveriş sonrası ellerindeki poşetlerle yürümekte güçlük çeken vatandaşlara, örnek bir davranış sergileyerek öğrenciler yardım eli uzatarak yüklerini taşımalarına yardım etti.


Kocaeli'de lise öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında semt pazarlarına giderek alışveriş sonrası poşet ve pazar arabalarını taşımakta güçlük çekenlere yardım ettiler. Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı, Akademi Liseler eğitim gören öğrencileri, kalabalık bir şekilde İzmit Perşembe Pazarına giderek vatandaşları gözlemlemeye başladı. Alışveriş sonrası ellerindeki poşetleri ve pazar arabalarını taşıyamayanları tespit eden öğrenciler, hızla vatandaşların yardımına koştu. Lise öğrencileri, alışveriş yapan yaşlıların poşetlerini ve pazar arabalarını taşımalarına yardım etti.


Gençlerin yaptığı bu örnek davranışa ilgisiz kalmayan vatandaşlar da durumdan memnun olduklarını dile getirdiler. Poşetleri öğrenciler tarafından taşınan vatandaşlar, projenin yardımlaşma duygusunu yaymak açısından çok güzel olduğunu söyledi. Pazar esnafı ise gençlerin hayata bu şekilde hazırlanmalarını ve sorumluluklarının farkında olmalarını görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür ettiler.


Sosyal sorumluluk projesinde yer alan öğrenciler ise gönüllü olarak yaşlılara yardım ettiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını kaydetti. Özelikle yardıma ihtiyacı olan yaşlıların olduğunu belirten öğrenciler, benzer etkinlikleri sürdüreceklerini söylediler.

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