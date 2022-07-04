Yunus Emre Akman, Kırkpınar'da dereceye girdi

Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Küçük Orta Küçük boyda şampiyon oldu.

Gölcük Belediye Spor Güreş takımı pehlivanları, 661. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Tarihi güreşlerde er meydanına çıkan Gölcük Belediye Spor pehlivanlarından Yunus Emre Akman, Küçük Orta Küçük boyda şampiyon oldu. Gölcük'ün diğer pehlivanları, Küçük ve Deste Orta boyda da dereceler kazandı. Küçük Orta Küçük boyda 428 güreşçi arasında son 16'ya kalan Enes Özbek, Küçük Orta boyda güreşmeye hak kazandı. Deste Orta boyda 198 güreşçi arasında ilk 16'ya kalan Bilal Taha Coşar ise büyük boyda güreşmeye hak kazandı. Pehlivanları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Küçük Orta Küçük boyda şampiyon olan güreşçimiz Yunus Emre Akman'ı, Küçük Orta boyda güreşmeye hak kazanan Enes Özbek'i, büyük boyda güreşmeye hak kazanan Bilal Taha Coşar'ı ve teknik ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.