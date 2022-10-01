Yunus İçuz: “Taraftarımızdan özür dileriz”

Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kocaelispor'a 3-0'lık skorla mağlup olan Balıkesirspor'da Teknik Direktörü Yunus İçuz, taraftarlardan özür dileyerek karamsarlığa kapılmamalarını söyledi.

Lig Kırmızı Grup 7. hafta mücadelesinde Kocaelispor, Darıca 15 Temmuz Şehir Stadı'nda Balıkesirspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yunus İçuz, “Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. İyi başladığımız bir maçtı ama sonunu getiremedik. Bireysel hatalardan dolayı birkaç tane gol yedik. Taraftarımızdan özür dileriz. En kısa zamanda Balıkesirspor'u toparlayıp, kayık olduğu yere getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün böyle bir skorla ayrıldık ama karamsarlığa kapılmasınlar. En kısa zamanda toparlayıp tekrar istediğimiz şekilde yolumuza devam edeceğiz. Oyunun başlangıcında fena başlamadık. Birebir savunma anlamında Kocaelispor'un ataklarını kestik ama hücuma çıkarken biraz sıkıntılar yaşadık. Daha sonra dönen toplarda hiç beklemediğimiz pozisyonlarda bireysel hatalar oldu. Olabiliyor, futbolda bunlar doğal. Kimseyi suçladığımız yok. Yapacak bir şey yok, mücadelemize devam edeceğiz. En kısa zamanda toparlanıp, önümüzdeki maçları kazanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ev sahibi Kocaelispor'un Teknik Direktörü Fırat Gül ise karşılaşmanın ardından açıklama yapmadı.