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Yunus timleri suça geçit vermiyor

Kocaeli’de yunus timleri gerçekleştirdikleri denetimlerde 1 gün içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Kocaeli'de yunus timleri gerçekleştirdikleri denetimlerde 1 gün içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki yunus timleri, güvenliğin sağlanması amacı ile gerçekleştirdikleri denetimleri tüm hızı ile sürdürüyor. Ekipler dün gerçekleştirdikleri denetimler sırasında Körfez ilçesinde 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet ecstasy hap, İzmit ilçesinde 2 gram eroin, 7,5 gram esrar, Gölcük ilçesinde 3,4 gram esrar, Derince ilçesinde 18 gram esrar ele geçirdi.


Olaylarla ilgili gözaltına alınan toplam 7 şüpheli, olayın yaşandığı bölgelerdeki polis merkezlerine teslim edildi.

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