İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunus timlerinin durdurduğu şahıslardan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Yunus timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinden 27 gram marihuana isimli uyuşturucu madde çıktı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Yunus timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinden 27 gram marihuana isimli uyuşturucu madde çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından yapılan denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan E.S. ve E. Ş. isimli şahsın yapılan üst aramalarında 27 gram marihuana isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar Yenikent Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.