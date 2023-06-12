Yurda kaçak yollara giren 96 şahıs yakalanarak ülkelerine gönderildi

Kocaeli'de güvenlik güçleri ekipleri, kent genelinde asayiş ve güvenliği sağlamak için çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, yurda kaçak yollarla giren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kocaeli ve çevre illerden 96 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 96 düzensiz göçmen, yapılan işlemlerinin ardından otobüslere bindirildi. Havalimanına götürülen göçmenler, uçakla memleketlerine gönderildi.