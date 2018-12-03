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“Yurdum Öğrencileri” spor şöleni başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen organizasyonda yurtlarda kalan öğrenciler, spor şöleni ile kıyasıya mücadele edecek.


Kocaeli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ödüllü organizasyonun yurt elemeleri bu hafta itibariyle tamamlandı. Şölende, yurt elemelerinden başarı ile çıkan takımlar mücadele verecek. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Spor Şöleni'nde futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç branşları yer alırken bu yıl bu branşlara badminton ve geleneksel okçuluk branşları eklendi.


Müsabakalar 4 Aralık - 25 Aralık tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün muhtelif spor salonlarında gerçekleştirilecek. Nisan ayının başında bölge finalleri gerçekleştirilirken şölenin Türkiye finalleri ise Nisan - Mayıs aylarında gerçekleşecek. Organizasyonda başarılı olan takımlara, eşofman takımı, şort ve tişört hediye edilecek.

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