Yurdum Öğrencileri Türkiye finali için yarışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini organize ettiği “Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni” başladı. 25 Aralık'a kadar sürecek şölende başarılı olan sporcular Türkiye finallerinde Kocaeli temsilcisi olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni'nin açılış seremonisine Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Nedim Aslan, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Murat Aydın, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler tarafından izleyenlere masa tenisi, basketbol, voleybol ve badminton branşında gösteri sunuldu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, “Büyükşehir olarak kentimizin her noktasında özverili çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bizim en önemli çalışma ilkemiz; gençlere yönelik yaptığımız yatırımlar ve gençlerle birlikte yaptığımız çalışmalardır. Biz belediye olarak gençlerimizi çok önemsiyoruz. Sosyal, sportif anlamda bu çalışmaları birçok kurum kuruluşlarla beraber hareket ediyoruz. Bu tür sportif etkinliklerle kurumlar arası bir dayanışma ve birliktelik oluşturuyoruz. Gençlerimizin her anlamda donanımlı olmasına katkı, imkanı ve fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Gelecek sizinle beraber güzel olacak” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından akrobatik smaç gösteri ekibi Karizma Show grubu gösteri gerçekleştirildi. Basketbol şov sporcuları yaptıkları birbirinden güzel hareketlerle izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu.

Müsabakalar 4 Aralık - 25 Aralık tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün muhtelif spor salonlarında gerçekleştirilecek. Nisan ayının başında bölge finalleri gerçekleştirilirken şölenin Türkiye finalleri ise Nisan - Mayıs aylarında gerçekleşecek.