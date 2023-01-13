Yürek burkan olay: Kocası tarafından katledilmişti, cenazesine belediye sahip çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 22 gün önce eşi tarafından restoran bahçesinde silahla vurularak öldürülen Kıymet Budak'ın cenazesini günlerce kimse teslim almadı. Genç kadının cenazesi, savcının talimatıyla belediye ekipleri tarafından defnedildi.

Olay, 23 Aralık 2022 tarihinde Halıdere Körfez Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelmişti. Kıymet Budak (35), eşi Ş.B. tarafından restoranın bahçesinde silahla vurulmuş, genç kadın olay yerinde hayatını kaybetmişi. Kıymet Budak'ı öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Ş.B. ise kısa sürede yakalanmış, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Genç kadının cansız bedeni ise morga kaldırılmıştı.

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenmiş

Tutuklanan Ş.B. ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, olay günü konuşmak için bir araya geldiklerini ve öfkelenerek Kıymet Budak'a ateş ettiğini söylemişti. İran uyruklu genç kadının geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Günlerce cenazesi teslim alınmadı

Kıymet Budak'ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından günlerce teslim alınmadığı için dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Mezarlığı'nda defnedildi. Defin sürecini Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü öğrenildi.

"Kimsesiz gibi de defnetmiyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Zafer Sevil, kimsesiz olarak toprağa verilen Kıymet Budak'ın defin sürecini anlattı. Sevil, "Geçtiğimiz günlerde menfur bir olayda vefat eden İran uyruklu Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın, 15 gün resmi bekleme süresinden sonra emniyet güçlerinin nezaretinde, savcının talimatı ve izniyle defnini gerçekleştirdik. 15 gün bekleme süresi içerisinde cenazemizin herhangi bir yakını çıkmazsa savcının talimatıyla bu cenazeleri belediye olarak biz defnediyoruz. Eğer Müslüman ise İslami usullere göre yıkanmasını ve kefenlemesini yapıyoruz. Ardından cenaze namazını arkadaşlarla beraber kılıyoruz. Kimsesiz gibi de defnetmiyoruz" dedi.

"Kayıtlarımızdan bulabilirler"

Aile bireylerinin kayıtlardan mezar yerini bulabileceğini söyleyen Zafer Sevil, "Yarın bir gün yakını çıktığında bizim kayıtlarımızdan bulabilirler. Yakını geldiğinde eğer kimlik bilgileri eşleşirse mezar tapusunu ona veriyoruz. Nakli talep edilirse, resmi işlemlerin ardından uygun görülürse nakli yapılıyor" diye konuştu.