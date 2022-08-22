Yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçılar el emeği ürünlerini sergiledi

Yurt içi ve yurt dışından Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katılan sanatçılar,

el emeği göz nuru eserlerini vatandaşların beğenisine sundu.

Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı festivale, Türkiye'nin dört bir yanından ve Kore'den gelen sanatçılar eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Festivalde düzenlenen atölyeler ile ziyaretçilere geleneksel el sanatları hakkında bilgiler verildi. Kore'den gelen sanatçılar, kültürlerini yansıtan ürünlerini sergiledi. Kültür ve sanat paylaşımı adına önemli bir buluşma olan festival, geleneksel el sanatları stantlarının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri, tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri ile Gölcük'te sanat dolu iki gün yaşattı. Festivale katılan ziyaretçiler, düzenlenen atölyeler ile geleneksel el sanatları hakkında bilgiler edinirken, düzenlenen etkinlikler ile de eğlenceli anlar yaşadı.