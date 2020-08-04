Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen kadın ekipler tarafından kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan kadın AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Kanyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D. (21), kanyonda yürüyüş yaparken kanyonda dengesini kaybederek düştü. Yaralanan vatandaşı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından vatandaş düştüğü yerden kurtarıldı. Sedyeyle taşınarak sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.