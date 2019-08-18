Yürüyüş yolunda deprem bilinci aşılandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Marmara Depremi'nin 20. yılında, deprem bilincinin canlı tutulması amacıyla İzmit Yürüyüş Yolu'nda stant kurarak deprem çalışmalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Kocaeli 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Gölcük Depremi'nde birçok insanını kaybetti. Devlet kurumlarının çalışmalarıyla kısa sürede depremin yaralarını saran Kocaeli'de deprem bilincinin canlı tutulması büyük önem arz ediyor. Depremin 20. yılında Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yürüyüş Yolunda deprem bilincini aşılamak için stant kurarak, depremden bu güne yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından Yürüyüş Yolu'na kurulan standa, Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi ve Büyükşehir Belediyesinin deprem ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları içeren kitapçıkları vatandaşlara verildi. Hediye edilen kitapçıkların yanı sıra stantda bulunan görevli personel, fotoğraflarla Büyükşehir Belediyesinin deprem ile ilgili gerçekleştirdiği eğitim ve diğer faaliyetleri tanıttı. Ayrıca çocuklara deprem ve diğer afetlerde tasarrufun önemi anlatılarak, kumbara hediye edildi.