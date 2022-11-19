İhlas Haber Ajansı

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Yuvacık Barajı alarm veriyor, su seviyesi yüzde 19'a düştü

Kocaeli’de beklenen yağışların düşmemesi neticesinde kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 19’a düştü.

Kocaeli'de beklenen yağışların düşmemesi neticesinde kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü. Büyük bir kısmı kuruyan baraj havadan görüntülenirken yıllar önce sular altında kalan köprü ise gün yüzüne çıktı.


Kocaeli'de sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesiyle barajlardaki doluluk oranını düştü. Kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı su seviyesiyle alarm vermeye başladı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a kadar geriledi. Havadan görüntülenen barajdaki korkutan seviye gözler önüne serildi. Görüntülerde barajın büyük bir kısmının kuruduğu görülürken, yıllar önce sular altında kalan köprü ise gün yüzüne çıktı.

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