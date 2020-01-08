Yuvacık Barajı'nda seviye yükseldi, Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu

Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı ve sonbaharda kuraklık nedeni ile kuruma noktasına gelen Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 40'a ulaştı. Barajın ihtiyacı karşılayacak seviyeye gelmesi sonrasında Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu.

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi, sonucunda kentin su ihtiyacının karşılandığı barajlarda su seviyeleri endişe veren seviyelere kadar düştü. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye kadar düşmesi sonrasında 9 Kasım 2019 tarihinde Sapanca Gölü'nden baraja su takviyesi yapılmaya başlandı. Kış mevsiminin gelmesiyle beklenen kar ve yağmur yağışlarının düşmesi ile barajdaki su seviyesi tekrar yükselmeye başladı. Su seviyesi yüzde 40,27'ye yükselen Yuvacık Barajı'nda 20 milyon 590 bin metreküp doluluk oranı ölçüldü. İlin su ihtiyacının karşılandığı Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı 19 milyon 920 bin metreküp ile yüzde 88 seviyesinde ölçüldü.

Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Sapanca Gölü'nden su alımının durdurulduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, “Kocaeli'nde son günlerde etkili olan yağışlar ile birlikte Yuvacık Barajı, bugün itibariyle 20,59 milyon metreküp doluluk oranı ile yüzde 40,27 seviyesine ulaştı. Bunun sonucunda B Planı olarak kullanılan Sapanca Gölü'nden bugün itibariyle su alınması durduruldu. Kocaeli'nin su ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı, yağışlara bağlı olarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en düşük seviyelerine düşmektedir. Bu yıl yağışların yeterli olmaması ve barajda yeterli miktarda su kalmaması üzerine İSU Genel Müdürlüğü, B planı olarak kullandığı Sapanca Gölü'nden, 9 Kasım 2019 tarihinden itibaren su alımına başlamıştı. Son günlerde ilimizde de etkili olan yağışlar ile birlikte Yuvacık Baraj gölüne bugün itibariyle 3 milyon 836 bin metreküp su girişi sağlandı. Bunun sonucunda Yuvacık Barajı, 20,59 milyon metreküp doluluk oranı ile yüzde 40,27 seviyelerine çıktı. Yuvacık Barajı'ndaki su durumundan dolayı, bugün itibariyle Sapanca gölünden su alınması da durduruldu. Yağışların ve barajdaki suyun durumuna bağlı olarak Sapanca Gölü'nden ileri zamanlarda ihtiyaç halinde su alımı yapılabilecektir” ifadelerine yer verildi.