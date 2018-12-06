Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 33'e yükseldi

Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda yağan yağmur sonrasında seviye yüzde 33'e yükseldi.

Kocaeli'ye sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi sonrasında 51 bin metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda havaların kurak gitmesi sebebi ile yüzde 17'ye kadar düşen su seviyesi, yağışların başlaması ile yüzde 33'e yükseldi. 10 milyon metreküpe kadar düşen barajdaki su seviyesi yağan yağmurlar sonrasında 16 milyon 640 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan bir başka baraj olan Namazgah Barajı'nda ise düşen su seviyesi yükselişe geçti. Kuraklık sebebi ile su seviyesi yüzde 60'a kadar düşen Namazgah Barajı'nda yüzde 10 artışın olduğu gözlendi. Barajda su seviyesi 15 milyon 900 bin metreküp olarak ölçüldü.