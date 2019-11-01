Yuvam Akarca 2. etap parkı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit'in Alikahya semtinde bulunan Yuvam Akarca 2. Etap mesire alanındaki spor alanları ve kentsel donatı elemanlarını yeniliyor.

Şehir içerisinde bulunan mesire, park ve diğer yeşil alanlar, vatandaşların günlük hayatında dinlenip stres atabileceği mekanlar olarak öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu dinlenme alanlarında bulunan spor ve kentsel donatı elemanlarını yeniliyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bu kapsamda İzmit'in Alikahya semtinde bulunan Yuvam Akarca 2. Etap mesire alanındaki spor alanları ve kentsel donatı elemanlarını yenileme çalışması başlattı. Bu kapsamda Yuvam Akarca 2. etap mesire alanı parkında bulunan basketbol sahasının tel kafes çitleri yenilenirken, park içindeki kamelya ve banklar da bakımdan geçirildi.