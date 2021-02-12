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Yüz yüze eğitim öncesi okullar ilaçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ikinci dönemde kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullarda ilaçlama çalışması yaptı.


Yarıyıl tatilinde yürütülen çalışmalar kapsamında 761 okul binası büyükşehir belediyesi ekiplerince ilaçlandı. 15 ekip, 70 personelle ve kontrol mühendisleri eşliğinde yürütülen kalıcı uygulama çalışmaları kapsamında, okul binaları ve riskli olan lavabo, tuvalet, kazan dairesi ve depo bölümlerinde yapıldı. Kalıcı uygulama çalışmaları, öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla hamam böceği, bit, pire gibi zararlı haşerelerin önlenmesi için yapılıyor. Çalışmalar esnasında etkin spreyleme uygulamalarının yanı sıra güvenlik kriterlerine de özen gösterilerek, mutfak gibi özel noktalarda jel preparatlarla hassas uygulamalar gerçekleştiriliyor.

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