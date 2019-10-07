Yüzbaşılar Kavşağı renklendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı Köprüsü'nün altına rengarenk yongalar seriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği yol, üstgeçit ve kavşak gibi projeleri bitirdikten sonra bu alanları çevre düzenlemesi yapıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bitirilen projelere yeşil alan ve renkli yongalar yaparak görsel olarak zenginleştiriyor. Bu kapsamda Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı'nın köprü altına rengarenk yongalar serilmeye başlandı. 20 milyon 457 bin TL'ye mal olan Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı, bu yılın Mayıs ayında vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Kavşağın açılmasından sonra çalışmalara devam eden Büyükşehir Belediyesi, etrafında çevre düzenlemesi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kavşak köprüsünün altındaki 2 bin 800 metrekare alana rengarenk yongalar inşa ediliyor.

Çalışmalar başlayan Pak Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, yonganın yapılacağı alana taban örtüsünü serdi. Örtü serilmesinden sonra ekipler, plastik ayraçlarla yonganın şeklini ortaya çıkaracaklar. Daha sonra da birçok farklı renkteki yongalar yüzeye serilecek. Yapılan çalışma ile Yüzbaşılar Kavşağı rengarenk bir hal alacak.