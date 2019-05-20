Yüzbaşılar Kavşağı'nda çalışmalar tamamlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki ana arterleri akıcı hale getirmek için, önemli projeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda D-100 ve D-130'da yeni kavşak çalışmaları yapılarak yollar transit hale getiriliyor. D-130'da çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde köprülü kavşak uygulaması yapıyor. Çalışma ile bölgede bulunan trafik ışıkları kaldırılarak trafiğin kesintisiz ilerlemesi sağlanacak. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Yüzbaşılar Kavşağı'nda, köprü tabliyelerinin üzerine asfalt serimi tamamlandı.

Toprakarme işlerinin tamamlandığı projede, ayaklar arasına yerleştirilen kirişler üzerine asfalt serimi tamamlandı. Köprünün yay korkulukları yapılırken oto korkuluk yapımı sürüyor. Kaldırım imalatlarının devam ettiği projede bağlantı yolu kazı dolgu çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ayrıca Yüzbaşılar Kavşağına inen bağlantı yolunda kazı çalışmaları bitirilirken yağmursuyu drenaj çalışmaları devam ediyor. D-130'daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge, rahat bir nefes alacak. Gölcük-2, Değirmendere Köprülü Kavşakları'ndan sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı, köprülü kavşakla rahatlayacak.