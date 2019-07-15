Yüzbaşılar Kavşağı'nun çevre yollarında çalışmalar sürüyor

Yapımı tamamlanarak araç trafiğine açılan Yüzbaşılar Kavşağı'nda kuzey ve güney bağlantı yolları çalışmalarına devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde hayata geçirilen köprülü kavşak, 2019'un Mayıs ayında araç trafiğine açıldı. Gölcük Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı, bölgedeki ulaşım ağını kesintisiz hale getirerek, yaşanabilecek trafik sıkışıklıklarını ortadan kaldırmış oldu. Araç trafiğine açılan kavşağın kuzey ve güney bağlantı yolları çalışmaları da hummalı şekilde sürüyor.

Çalışmalar kapsamında köprülü kavşaktan Yüzbaşılar Mahallesi'ne bağlanan yolun ilk kat asfalt serimi yapıldı. Bağlantı yolunun bordür imalatlarına ise devam ediliyor. Köprülü kavşaktan Atatürk ve Topçular Mahalleleri'ne giden güney bağlantı yolun ise asfalt altı plentmiks temel serimine başlandı. Temel serimin ardından asfalt ve kaldırım bordür çalışmalarına başlanacak. Ayrıca köprü dönüş adasındaki sinyalizasyon ışık imalatlarına da devam ediliyor.

20 milyon 457 bin TL'ye mal olan proje kapsamında 96 bin metreküp kazı dolgu, 10 bin metreküp beton, 144 adet fore kazık, bin 850 metreküp taş duvar, 6 bin 800 metre drenaj hattı, bin 900 metrekare toprakarme duvar, 30 bin ton plentmiks temel, 26 bin 500 ton asfalt, 11 bin metre uzunluğunda bordür, 10 bin metrekare kaldırım ve 190 adet prekast kiriş imalatı yapıldı. D-130 üzerinde yapılan köprülü kavşak anayol ve kavşak yollarıyla beraber, 2 bin 800 metre uzunluğunda. Köprülü kavşağın kolları 7 ila 8 buçuk metre, ana yol ise 20 metre genişliğe sahip. 8 açıklıklı 190 metre uzunluğa sahip köprü, 2 çarpı 2 şeritli olarak hizmet verecek.