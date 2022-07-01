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Yüzbaşılar'da çocuklar doyasıya eğlendi

Gölcük Belediyesi tarafından Yüzbaşılar’da düzenlenen "Mahallemizde Çocuklar İçin Bi Dünya Eğlence" etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Gölcük Belediyesi tarafından Yüzbaşılar'da düzenlenen "Mahallemizde Çocuklar İçin Bi Dünya Eğlence" etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.


Gölcük Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Mahallemizde Çocuklar İçin Bi Dünya Eğlence" etkinlikleri Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi ile devam etti. Çocuklar, yoğun ilgi gösterdikleri etkinlikte doyasıya eğlendi. Etkinliklere katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların eğlenceli anlarına tanık oldu. Sahne gösterileri, tiyatro, maskotlar, kukla gösterileri ve birbirinden eğlenceli yarışmalarla çocuklar, unutamayacakları bir akşam yaşadı.

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