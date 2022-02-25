Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ittiler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki kişi, çalışma sebebiyle yola konulan yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyerleri iterek yollarına devam etti. Gördükleri manzarayı hayretler içerisinde izleyen vatandaşlar ise o anları kayda aldı.

Olay, Darıca ilçesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede yapılan çalışma sebebiyle yol, beton bariyerler konularak trafiğe kapatıldı. Yolun kapalı olduğunu gören sürücüler geri dönerken, iki kişinin yaptıkları ise görenleri hayrete düşürdü. Yola koyulan levha direklerine aldırış etmeyen şahıslar, yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri itmek için yoğun çaba sarf etti. Yolu açmak için direnen iki şahıs, aracın geçeceği kadar yer açarak yollarına devam etti. Gördükleri manzarayı hayretler içerisinde izleyen vatandaşlar ise o anları kayda aldı.