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Yüzlerce saman balyası alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiftlikteki saman balyalarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiftlikteki saman balyalarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük ölçüde maddi hasar oluştu.



Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ovacı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezayi C. isimli bir vatandaşa ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık bin adet saman balyasının bulunduğu alanda yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan ve yaklaşık 6 saat süren çalışma neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülebildi.



Çıkan yangında büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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