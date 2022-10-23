Yüzlerce taraftar maça giremeyince kavga çıktı

Tepki gösteren baba, “Biletimiz var, içeri giremiyoruz. Çocuğumun eline basıldı ancak içeri girebildik” dedi.

Kocaeli Stadı'nda, Kocaelispor ile Adıyaman FK arasında oynanan TFF 2. Lig maçında bilet sorunu nedeniyle içeri giremeyen yüzlerce taraftar kulübe tepki gösterdi. Maç başlamasına rağmen dışarda kalan taraftarlar ile görevliler arasında tartışma çıktı. Gergin anların yaşandığı dakikalarda kargaşa arasında kalan Yasin Karabulut ve küçük kızı ezilme tehlikesi yaşadı. Maç başladıktan yaklaşık 25 dakika sonra taraftarlar güney kale arkasından tribünlere alındı ancak gergin anlar sırasında kalabalık arasında kalan kız çocuğunun kolu ezildi. Yaralanan çocuk stada alındı ve sağlık ekiplerince müdahale edildi.

“Kolu ezilince mi girmeliydik?”

Kocaelispor'un maçını izlemek için bilet alarak maça geldiklerini ancak uzun süre içeri giremediklerini anlatan Yasin Karabulut, “Biletimiz var. İçeri gireceğiz, giremiyoruz. Biletler basılmadı. Taraftarın yarısı dışarda bekliyor. Birileri çocuğun üzerine, eline bastı da içeriye girebildik. Bu çocuk bu yaşta bu eziyeti çekmek zorunda değil. Deplasmanda da değiliz, kendi sahamıza girmeye çalışıyoruz. Gişeler kapalı, bir tane bilet yok” dedi.