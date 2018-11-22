“Yüzme Bilmeyen Kalmasın“ projesi model oldu

İzmit Belediyesi'nin “Yüzme Bilmeyen Kalmasın“ projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı.

İzmit Belediyesi tarafından 2. sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan proje ile İzmit'te 2 yılda 10 bin öğrenciye yüzme öğretildi. Bu öğretim sezonunda da 5 bin öğrenciye yüzme öğretileceğini söyleyen yetkililer, “ Çocuk Hakları Okulu, Okul Hizmet Masası, Haydi Bisikletle Okula, Basketbol Topu Dağıtımı ve Haydi Sahaya projeleri başta olmak üzere bir çok projemizin Türkiye'ye model olması bizlere ayrı bir gurur vermektedir. Son olarak yüzme projemiz de 81 ilde uygulanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale'den startı verilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yüzme öğretilecek. İzmit Belediyesi olarak biz bu projeyi 2017 yılında başlatmış 10 bin öğrencimize yüzme öğretmiştik” dediler.