Zabıta ekipleri buldukları 1000 TL'yi sahibine teslim etti

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar alanında bulunan 1000 TL'yi sahibine ulaştırdı.

İzmit Belediyesi Pazar Amirliği ekipleri, pazar alanında unutulan kayıp eşyalarla ilgili çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri tarafından Doğukışla Kapalı Pazarı'nda yapılan denetim sırasında 1000 TL bulundu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bulunan parayı muhafaza altına alarak sahibini bulmak için çalışma başlattı. Pazar yerinde yapılan anons sonrasında paranın sahibi zabıta ekipleri ile görüşerek tutanak karşılığında parasını teslim aldı. Vatandaş kayıp parasına kavuşmasından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.