Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından rutin denetleme çalışmaları devam ediyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında ekmek satışı gerçekleştiren bakkal, market ve fırınlarda gerçekleştirdiği denetimlerde ekmek gramajlarını denetledi. Ayrıca diğer işletmelerde de hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası gibi diğer denetimleri gerçekleştirdi.

İlçe genelinde kurulan pazar yerlerinde ise sabah saatlerinden itibaren önlemler alan ekipler, vatandaşların rahat alışveriş yapmasına engel durumların önüne geçiyor. Denetimlerin yıl boyunca düzenli olarak devam ettiğini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Denetimlerimiz hem insan sağlığı hem de vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek amacıyla ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülüyor” dedi.