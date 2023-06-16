İhlas Haber Ajansı

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Zabıta ekipleri plajlarda görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri mavi bayraklı plajlarda dilencilik, seyyar satıcılık yapanlara müdahale ederek vatandaşların huzur, düzen ve güvenliğini sağlayacak.


Vatandaşların huzur, düzen ve güvenliğini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaz döneminde de tatil beldelerindeki mavi bayraklı plajlar ve çevresinde görevini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, dilencilik, seyyar satıcılık, izinsiz afiş, çadır kurulmasının önlenmesi, trafik akışının sağlanması, park yasakları ile vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanması gibi birçok konuda görev yapmaya başladı. Zabıta dairesi başkanlığı bünyesindeki zabıta, trafik ve güvenlik şube müdürlüklerinden ekipler toplamda 10 bölgede, 76 personel ile birçok çalışma gerçekleştirecek.

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