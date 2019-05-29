İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta ekipleri seyyar satıcılara göz açtırmıyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.


Özellikle şehir merkezinde seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını arttıran zabıta yetkilileri, “Seyyar satıcılık haksız kazanca neden olmaktadır. Kabahatler Kanunu'na ve mevzuata aykırı hiçbir faaliyete izin vermemiz söz konusu değildir. Seyyar olarak açıkta satışa sunulan yiyecekler toz, egzoz gazlarına maruz kalıyor, bu da halk sağlığını olumsuz etkiliyor. Halkımızın sağlığı ve esenliği için çalışmalara devam edeceğiz” dediler. Zabıta ekipleri, kaldırımlarda satış yaparak vatandaşların geçişlerini engelleyenler hakkında da işlem yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.