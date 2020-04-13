Zabıta kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kartepe ilçesinde bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı. Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kartepe ilçesi yürüyüş yolu 2. etabında temizlik çalışmaları sırasında cüzdan buldu. Kimlik, ehliyet ve banka kartlarının bulunduğu cüzdan zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekipleri cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Zabıta ekipleri cüzdanın sahibinin kimlik bilgilerine ulaşarak, cüzdanı kendisine teslim ettiler.

Cüzdanı alarak ekiplere teşekkür eden Abdülhalim Çelik, “Bir süre önce cüzdanımı kaybettim. Bugün Zabıta beni aradı. Cüzdanımı bulduklarını söylediler. Ben de hemen buraya geldim. Allah herkesten razı olsun. Bu zor günde beni büyük bir yükten kurtardılar” dedi.