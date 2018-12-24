Zabıta keyfi uygulamalara izin vermiyor

Zabıta ekipleri, Veliahmet Mahallesi'nde yol kenarına demirden bariyer konulduğu ihbarını alınca hemen harekete geçtiler. Bölgeye giden ekipler yasak olduğu halde yol kenarına yerleştirilen demir bariyerleri kaldırarak vatandaşları da uyardılar. Yetkililer, “Bazı bölgelerde yasak olduğu halde yol kenarına çakılan bariyerler araç sürücülerini zor durumda bırakarak, zaman zaman kazaların oluşmasına da neden oluyor. Bazı kişiler kamuya ait alanları kendi yerleriymiş gibi sahiplenmektedir. İzmit Zabıtası olarak bu tür uygulamalara kesinlikle izin vermiyoruz. Vatandaşların bu konuda daha hassas olması gerekiyor” dediler.