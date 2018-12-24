İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta keyfi uygulamalara izin vermiyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yol kenarına yerleştirilen demir bariyerleri kaldırıyor.



Zabıta ekipleri, Veliahmet Mahallesi'nde yol kenarına demirden bariyer konulduğu ihbarını alınca hemen harekete geçtiler. Bölgeye giden ekipler yasak olduğu halde yol kenarına yerleştirilen demir bariyerleri kaldırarak vatandaşları da uyardılar. Yetkililer, “Bazı bölgelerde yasak olduğu halde yol kenarına çakılan bariyerler araç sürücülerini zor durumda bırakarak, zaman zaman kazaların oluşmasına da neden oluyor. Bazı kişiler kamuya ait alanları kendi yerleriymiş gibi sahiplenmektedir. İzmit Zabıtası olarak bu tür uygulamalara kesinlikle izin vermiyoruz. Vatandaşların bu konuda daha hassas olması gerekiyor” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.