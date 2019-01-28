Zabıta olumsuzluklara göz açtırmıyor

İzmit'te zabıta ekipleri son bir yılda binlerce olumsuzluğa müdahale etti. Zabıtanın çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, “2018 yılı içinde cadde ve sokaklara zamansız moloz atığı ve çöp çıkaran 3338 şahsa uyarıda bulunurken 1910 uygunsuz yere araç parkına, 3912 yasak yerlere afiş ve el ilanı asma, 1481 yaya yolu işgaline, 54 şehir içinde hayvan besleyene, 512 izinsiz tezgah açanlara, 342 de vatandaşı rahatsız etme olayına müdahalede edildi. Bütün çabamız vatandaşın huzur ve güveni ile sorunların en aza indirildiği bir İzmit içindir” dediler.