İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta sokak hayvanlarını unutmuyor

İzmit Belediyesi, zabıta ekipleri sokak hayvanları için şehrin çeşitli noktalarına yiyecek ve su bırakıyor.


Belediyenin Zabıta Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi tarafından şehrin 20 ayrı noktasına bulunan besleme kabinlerine sık sık yiyecek ve su bırakılıyor. Yetkililer besleme noktalarına sık sık kuru mama bıkarak sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçiyorlar.


İzmit Zabıtasının bu uygulaması başta hayvan severler olmak üzere vatandaşlar tarafından taktir ediliyor. Vatandaşların sahipsiz hayvanlarla ilgili taleplerini de Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi karşılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.