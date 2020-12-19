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Zabıta yaralı halde bulduğu baykuşa yardım etti

İzmit Plajyolu’nda yaralı halde bulunan baykuş, zabıta ekipleri tarafından tedavisi için Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na götürüldü.

İzmit Plajyolu'nda yaralı halde bulunan baykuş, zabıta ekipleri tarafından tedavisi için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece geç saatlerde vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yaralı baykuşa yerinde müdahale etti. Yaralı baykuş ekipler tarafından tedavisi için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.


Yaralı baykuş, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına geri salınacak. Tedavi süreci boyunca yavru baykuşa özel beslenme programı uygulanacak.

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