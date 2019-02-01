Zabıta yetkilileri Kocaeli'de buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2 bin 100 günlük eylem planı kapsamında hazırlanan “İyi Uygulama Örnekleri” Çalıştayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2 bin 100 günlük eylem planı içinde yer alan tüketicinin korunması yönünde yeni projeler hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı Tüketicini Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce başlatılan “Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması” projesi başlatıldı. Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca “İyi Uygulama Örnekleri” çalıştayı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya Ticaret Bakanlığı TKPGM Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Zabıta Daire Başkanlığı yöneticileri, 12 ilçe belediyesinden zabıta personeli, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ belediyelerinden zabıta yetkilileri katıldı. Çalıştayda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, “Zabıta olarak 198 yıllık bir geçmişimiz var. Bizim üzerimize düşen görev 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun bize verdiği yetkiyi kullanmak. Bu kapsamda tüketici haklarının korunması için sürekli denetimler yapıyoruz. Kocaeli'nde tüm okullarda bu konularda eğitimler veriyoruz. Bu güne kadar 5 milyon öğrenciye eğitim verdik” dedi.

Daha sonra konuşan Ticaret Bakanlığı TKPGM. Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber ise, “Cumhurbaşkanımızca açıklanan 2 bin 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan tüketici haklarının korunması ve yaygınlaştırılması için buradayız. Zabıta teşkilatının tüketici mevzuatı ile bilinçlendirilmesi için hazırlanan faaliyeti icra ediyoruz. Biz aslında eğiticilerin eğitimini yapıyoruz. 2011'deki yeniden teşkilatlanma ile birlikte teftiş kurullarımız, rehberlik ve teftiş başkanlığı olarak yapılandırıldı. Niyetimiz doğrudan ceza kesmek değil, ama aykırılığı görmemezlikten gelemeyiz. Tutanağını tutacaksınız ama mümkün olduğunca rehberlik etmeyi ön plana çıkaracaksınız. Vatandaşımızı korumak zorundayız. Çünkü vatandaş profesyonel satıcılar karşısında kendi özgür iradesini kullanma noktasında zaman zaman sıkıntı yaşıyor” diye konuşuldu.

Konuşmaların ardından katılımcılara Ticaret Uzmanı Kadir Yılmaz tarafından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında belediyeler tarafından yapılan denetimler ve belediyeler tarafından yapılan fiyat etiketi denetimleri, belediyeler tarafından yapılan haksız fiyat artışı denetimleri eğitimleri verildi.