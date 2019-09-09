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Zabıtadan okul önlerine güvenlik önlemi

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, yeni başlayan eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin güvenliği için bir dizi önlem aldı.


2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi büyük bir heyecanla başladı. Kocaeli genelinde eğitim öğretim döneminin ilk gününde 395 bin 435 öğrenci ders başı yaptı. Servis araçları da sabah saatlerinden itibaren trafiğe dâhil oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de öğrencilerin güvenliği ve trafik akışının devamlılığı için göreve başladı. İlk gününde İzmit ve Gebze ilçelerinde toplamda 40 personel ile görev yapan zabıta ekipleri, okul önlerinde ve ana caddelerdeki kritik noktalarda trafik probleminin yaşanmamasını sağladı.

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