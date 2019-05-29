Zabıtadan seyyar denetimleri

Gebze genelinde cadde, sokak ve köşe başlarını kontrol altına alan ekipler yapılan tüm uyarılara rağmen halkın sağlığını tehdit eden, vergi vermeden haksız kazanç sağlayan ve yaya geliş geçişlerini engelleyen seyyar satıcılar hakkında gerekli çalışmaları sürdürüyor. Seyyar satıcılık yapan şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yasal işlem başlatıldı.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında Zabıta yetkilileri, “Seyyar olarak satışa sunulan gıda ve diğer malzemelerin satın alınması durumunda halkımız olası geçici veya kalıcı sağlık problemleriyle karşılaşılmakta, seyyar olarak satışa sunulan gıda ve diğer malzemelerin üretim ve pazarlama aşamasında denetimlerinin mümkün olmamasından ötürü tüketicinin hakları korunamamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için seyyar satıcılardan ürün almamaları tavsiye etmiyoruz. Vatandaşların şikayet, görüş ve öneriler için 0262 641 78 08, Alo Zabıta 153 ve Gebze Belediyesi web sayfasında bulunan online başvuru sisteminden Zabıta Müdürlüğüne ulaşmaları önemle rica olunur” dediler.