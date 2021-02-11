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Zabıtadan spor salonu denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.


Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren 53 spor salonunda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında spor salonu çalışanlarının ve spor yapmaya gelen vatandaşların, belirlenen kurallara uyulması hususunda uyarı ve hatırlatmalarda bulunuldu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda izinsiz çalışma yapan iş yerleri hakkında zabıta ekipleri tarafından gerekli yasal işlemler başlatıldı. Denetimlerin devam edeceğini belirten zabıta yetkilileri vatandaşların şikayet ve taleplerini Alo Zabıta 153 hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.

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