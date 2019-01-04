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Zabıtadan yol işgaline geçit yok

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırımları işgal edenleri affetmiyor.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yolları işgal eden esnaflara uyarıda bulundu. Leyla Atakan Caddesi üzerinde bir marketin yolu işgal ettiğine dair ihbar alan zabıta ekipleri gelen ihbar doğrultusunda bölgeye gittiler. Çok sayıda malzeme yığarak yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşüren esnafı uyaran ekipler, malzemeleri bulunduğu yerden kaldırttı. Yetkililer, tüm uyarılara rağmen bazı esnafların kaldırımları ve yolları işgal etmeye devam ettiğini belirterek,“ Esnaflardan kaldırımları ve yolları işgal etmemelerini istiyoruz. Araç ve yaya trafiğini engelleyici ve kısıtlayıcı işgallerle ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz. Bu konuda esnafımızın da gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz” dediler.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevre kirliliğini önlemek için gerçekleştirdiği denetimlerine de devam ediyor. Ekipler, şehrin çeşitli yerlerindeki 88 olumsuzluğa da müdahale ettiler.

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