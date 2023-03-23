Zabıtalardan fırın ve marketlerde sıkı denetim

Kocaeli'de zabıta ekipleri fırın ve marketlerde, hijyen, fiyat, gramaj ve son kullanma tarihlerine yönelik denetimler yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının başlaması ile vatandaşların mağdur olmaması adına Kocaeli genelindeki fırın ve marketlerde denetimler yapıyor. Denetimler çerçevesinde ekipler, Ramazan ayı öncesi şehir genelindeki marketlerde fiyat etiket ve ürünlerin son kullanma tarihinin kontrollerini yaptı. Yine Ramazan ayı dolayısıyla fırınlara ağırlık veren Büyükşehir Zabıta ekipleri, fırınlarda hijyen, fiyat ve ürünlerin gramajlarını kontrol etti. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Büyükşehir Zabıta ekipleri denetimlerini aksatmadan Kocaeli genelinde, Ramazan ayı boyunca sürdürecek.