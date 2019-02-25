Zabıtan Mahallesi gençlerine merkez geliyor

Nevzat Doğan, Zabıtan Mahallesi Zeytinlik Cami Derneği'nin üst katında gençler için yapılan merkezde incelemelerde bulundu.

Zabıtan Mahallesi Zeytinlik Cami Derneği'nin üst katında gençler için yapılan merkezde çalışmalar bitme aşamasına geldi. Merkezde inceleme yapan Nevzat Doğan'a İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül de eşlik etti. Bölgedeki gençlerin bilgi ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için yapılan merkezin açılış öncesi son kontrollerini yapan Başkan Doğan, İzmit'in tüm manzarasına hakim olacak şekilde 120 metrekarelik teras, dinlenme ve oturma alanından oluşan merkezin gençlerin en güzel şekilde faydalanabilecekleri bir alan haline getirildiğini söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren gençlere yönelik çalışmaları öncelikli hale getirdiklerini belirten Başkan Doğan “Mahallelerimizde yapmış olduğumuz gençlik merkezleri projelerimizle onların boş zamanlarını en faydalı şekilde geçirebilecekleri, zararlı alışkanlıklardan uzak kalabilecekleri mekanlar oluşturma çabası içerisinde olduk. Gerek Zabıtan Mahallesine yapmış olduğumuz ziyaretlerdeki gözlemlerimizle, gerekse mahalle sakinlerimizden gelen talepler neticesinde gençlerimiz için böyle bir alanın oluşturulmasına karar verdik. Bu terasımızda hem öğrenecekler hem de keyifli zaman geçirecekler. Önümüzdeki günlerde hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Teras incelemelerinin ardından çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Doğan ve Cumhur İttifakı adayı Sibel Gönül 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan yaptığı açıklamasında “Bizler makamların gelip geçici olduğuna inanan kişileriz. Bizim Gibi insanlar için bu tür görevler iki dönem yeterlidir. Biz görevimizi 1 Nisan itibariyle dava arkadaşımız Sibel Gönül'e devredeceğiz. Bizim makama mevkiye değil sizlere hizmet etme onuruna ihtiyacımız vardı ve bu onura ulaştık” diye konuştu.