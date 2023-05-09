Zeka oyunları turnuvasında dereceye girenlere ödül

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İlçe Seçmelerinde dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

5. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İlçe Seçmelerinde dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Dulkadiroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Seçmelerde öğrenciler ilkokul kategorisinde mangala, küre ile Q-Bitz,Equilibrio ve ortaokul kategorisinde de mangala, küre, kulami, reversi dallarında mücadele etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Başkan Aygün, "Öğrencilerimizin spordan sanata yaşamın her alanında yer almaları bizleri çok mutlu ediyor. Turnuvada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlik ve spor merkezlerimizden tüm mahallerimizde inşa ettiğimiz spor alanlarına kadar tüm yatırımlarımız çocuklarımızın emrinde. Siz kıymetli yavrularımız için ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.