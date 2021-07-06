Zeki Aygün, MHP yönetimi ile bir araya geldi

MHP ilçe yönetimi ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Cumhur İttifakı olarak ilçemize bugüne dek birçok önemli proje kazandırdık ve çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ve ilçe yönetiminin yer aldığı toplantıda, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve Başkan Yardımcısı Ramazan Bostan da hazır bulundu. İlçede hizmete sunulan projelerin değerlendirildiği toplantıda Başkan Aygün, çalışmalardaki son durumla ilgili bilgiler vererek MHP ilçe yöneticilerinin görüş ve önerilerini dinledi. Cumhur İttifakı çatısı altında ilçeye birbirinden önemli projeler kazandırdıklarını belirten Başkan Aygün, "Hamdolsun Cumhur İttifakı olarak ilçemize bugüne dek birçok önemli proje kazandırdık ve çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Tek gayemiz halkımıza hizmet etmek. Rabbim bu yolda birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.