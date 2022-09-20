"Zengin Mutfağı", Biletinial ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda

Vasıf Öngören imzalı "Zengin Mutfağı" tiyatro oyunu, Şener Şen'in başarılı performansıyla 22 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Oyunun büyük ilgi gören biletleri ise www.biletinial.com'da satışta.

Vasıf Öngören'in yazdığı "Zengin Mutfağı" oyunu, Şener Şen'in her temsilde dakikalarca ayakta alkışlanan muhteşem performansıyla 22 Eylül Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde olacak. Vasıf Öngören'in 1977'de yazdığı eser, epik tiyatronun Türkiye'deki önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. 1978 yılından beri sahnelenen ve izleyicinin hiç bıkmadan takip ettiği oyunda, 1970 yılında Türkiye'de büyük bir işçi eylemi olan 15-16 Haziran olayları sırasında bir konağın mutfağında gelişen olaylar anlatılıyor. Efsane sanatçı Şener Şen'e Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi genç oyuncular eşlik ediyor.

Oyunun konusu

Oyunun mekanı olan zengin mutfağında aşçılık yapan iyi niyetli Lütfü Pehlivan, çevresinde gelişen olaylara göre kendini konumlandırmaya çalışan bir karakter. Oyunda Lütfü Pehlivan karakterinin geçirdiği değişim gözler önüne serilir. Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.

Biletler satışta

15-16 Haziran olaylarını eğlenceli bir biçimde aktaran eser, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmasının yanı sıra beyazperdeye de uyarlandı. Aysa Organizasyon tarafından düzenlenen ve 22 Eylül Perşembe günü sahnelecek oyunun büyük ilgi gören biletleri ise www.biletinial.com'da satışta.