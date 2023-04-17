Zincirleme kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincirleme kaza sonrasında ortalık savaş alanına döndü, 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle 3 otomobil ve bir motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa E. yönetimindeki 06 BKV 912 Hyundai marka otomobil, 34 FB 2108 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı. Bu sırada duramayan Baran D.'nin hakimiyetindeki motosiklet ise 34 FB 2108 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletin kopan parçaları 34 DLO 167 plakalı otomobilin önünü parçaladı. Savaş alanına dönen kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 34 FB 2108 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Emirhan K. ile motosiklet sürücüsü Baran D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde zaman zaman araç kuyruğu oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.