Zincirleme kaza TEM'deki trafiği kilitledi

Kaza nedeniyle kapanan yolda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 10.30 sıralarında Kocaeli TEM Otoyolu Gebze Muallimköy mevkii, Osmangazi Köprüsü viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü çalışması için daraltılan yolda kontrolden çıkan Mustafa T. idaresindeki 21 TG 389 plakalı tır ile Fehmi K. idaresindeki 34 AEB 610 ile Emre D. yönetimindeki 34 RA 9773 plakalı kamyonet birbirine girdi. Kazada makaslayarak hurdaya dönen 21 TG 389 tırın sürücüsü Mustafa T., şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. 2 tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası TEM Otoyolu İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yara almadan kurtulan sürücülere tedbir amaçlı sağlık kontrolü yaptı. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların çekilmesi ile yoldaki trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.