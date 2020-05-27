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Zincirlikuyu Caddesi ışıl ışıl oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmalarından sonra üst yapı çalışmaları da tamamlanan İzmit Zincirlikuyu Caddesi’nde ışıklandırma çalışması yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmalarından sonra üst yapı çalışmaları da tamamlanan İzmit Zincirlikuyu Caddesi'nde ışıklandırma çalışması yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, caddelerin problemlerini gidermek için hazırladığı projeyle Mart ayı içinde çalışmalara başladı ve geçtiğimiz hafta Zincirlikuyu Caddesi'nde hatları yenilemesi ile abone bağlantı çalışmalarını tamamladı.


Zincirlikuyu Caddesi'nin problemlerini gidererek altyapı sorununu kökten çözen İSU ekiplerinden sonra Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler üst yapı için kolları sıvadı. Çalışmalar kapsamında caddede, baskı beton kaldırım imalatı yapıldı. Ayrıca Yapı İşleri Müdürlüğü Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü de yol boyunca caddeyi aydınlatacak direkleri yerleştirdi. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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